Inter già in vantaggio al Franchi dopo 33 secondi: segna Esposito, Fiorentina sotto 1-0
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L'Inter è già in vantaggio dopo 33 secondi grazie al gol di Pio Esposito. Dopo una rimessa laterale battuta da Dumfries, la palla arriva sui piedi di Barella, che crossa nel mezzo e trova l'incornata del classe 2005: è Fiorentina sotto 1-0.
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