Inter, il ko in finale è comunque un successo per i conti: il rosso scende a -80 milioni

La campagna europea dell'Inter è stata un successo, nonostante l'amaro epilogo con il ko contro il City. Se i nerazzurri escono a testa alta dopo una finale giocata sostanzialmente alla pari con il City, a sorridere è Steven Zhang che dopo i risultati dei nerazzurri vedrà un grosso incremento per quanto riguarda i ricavi e quasi andrà a dimezzare il rosso dei nerazzurri. Le casse dell'Inter si preparano a tornare a respirare, con il bilancio che chiuderà il prossimo 30 giugno in netto miglioramento (nonostante il passivo).

Tesoretto Champions, +100 milioni solo dalla Uefa

Come sottolinea in un lungo approfondimento la Gazzetta dello Sport, l'Inter otterrà 100 milioni di euro solo dai premi Uefa, da cui sono ovviamente esclusi gli incassi delle sei partite casalinghe di Champions, per cui l'Inter ha racimolato circa 40 milioni. A questi soldi vanno aggiunti gli ingressi del nuovo sponsor Paramount, che solo per la sfida con il City verserà ai nerazzurri 4 milioni. Dopo il -140 del 2021-2022, questa stagione l'Inter dovrebbe raggiungere per la prima volta nella sua storia i 400 milioni di ricavi, che dovrebbe portare a chiudere il bilancio con circa 70-80 milioni di passivo, cifre sempre enormi ma nulla rispetto a ciò che accadeva ai nerazzurri negli scorsi anni. Nonostante questo, da luglio la dirigenza interista dovrà ancora tagliare i costi e ridurre la massa salariale, che potrebbe anche portare alla cessione di un pezzo pregiato. L'Inter dalla prossima stagione entrerà in regime di settlement agreement, che prevede un deficit di -60 milioni in tre anni, che costringerà i nerazzurri a tagliare ancora i costi, ma in maniera meno traumatica, visti gli ingressi europei.