Inter, Inzaghi torna sulla gara con la Juventus: "A Torino avremmo meritato di vincere"

"Vedendo l'ultima settimana e le tre partite che abbiamo fatto, penso che di più vorrei solo il risultato". Simone Inzaghi risponde così a chi gli chiede cosa vorrebbe, domani sera contro il Benfica, dalla sua Inter di diverso rispetto a quanto visto ultimamente: "A Torino secondo me avremmo meritato di vincere, sicuramente dobbiamo fare di più, non siamo facilitati dal calendario, ma dai ragazzi vedo sempre un impegno folle. Sono contento di quello che i ragazzi stanno facendo, chiaramente non siamo soddisfatti: in questo momento avremmo meritato altro, al di là degli episodi e di tutto dovremmo fare di più".

