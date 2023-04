Inter-Juventus e i riflessi sul mercato. In vista dell'estate l'altro derby è per Frattesi

vedi letture

Inter-Juventus di Coppa Italia è anche la partita di mercato che coinvolge qualche giovane italiano pronto a diventare l’oggetto del desiderio della prossima sessione di trattative, quella estiva. Ad esempio, sottolinea Tuttosport - sarà derby d’Italia per Davide Frattesi, con la Roma terzo incomodo piuttosto scomodo. L’estate scorsa sembrava promesso sposo dei giallorossi e che il matrimonio possa celebrarsi tra un paio di mesi non è uno scenario da escludere, ma visto come sono andate le cose con il Sassuolo che non ha ceduto al corteggiamento romanista, è possibile che si valutino altre piste. Pure fuori dall’Italia.