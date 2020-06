Inter, la trattativa con il Barça per Lautaro Martinez è in stallo: il club nerazzurro pensa al rinnovo

La trattativa fra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez si è praticamente bloccata. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, cresce l'attesa per il 7 luglio, giorno in cui scade la clausola che permette all'argentino di liberarsi per 111 milioni di euro. Il Barça è ostacolato dalle parole di Javier Tebas, numero uno della Liga: il club catalano deve rientrare di 271 milioni e con questi presupposti può puntare solo a degli scambi. Se un mese fa nei discorsi ballavano circa 20 milioni tra domanda ed offerta (90 contro 70), adesso le parti si sono ritrovate molto più distanti. Al Camp Nou, infatti, hanno dovuto cambiare i termini dell’operazione, puntando su una super rateizzazione. Impossibile, dunque, proseguire il dialogo su basi realistiche.

Ipotesi rinnovo - L'Inter è stata chiara con Lautaro: la sua cessione può essere legata solo a valori vicini ai 111 milioni della clausola rescissoria. Per questo motivo i vertici nerazzurri sono disposti a sedersi al più presto per rinnovare il contratto del Toro, in scadenza nel 2023. Gli agenti del giocatore presto potrebbero ricevere una chiamata dall'Inter: nei piani nerazzurri il giocatore merita un adeguamento di stipendio rispetto all'attuale ingaggio di 1,5 milioni.