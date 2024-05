Inter, club irritato dalle richieste di Lautaro. Il rinnovo si complica

vedi letture

Le parole dell'agente di Lautaro Martinez non sono piaciute alla dirigenza nerazzurra che si aspettava maggiore comprensione da parte del suo capitano, vista l'attuale situazione economica che coinvolge il club. L'attaccante, che attualmente ha un contratto da 6 milioni all'anno, vorrebbe infatti rialzare la posta in gioco: la richiesta di Lautaro e del suo agente è di 10 milioni di euro, in forza del paragone con altri attaccanti italiani che al momento guadagnano di più dell'argentino. L'Inter, dal canto suo, propone 8 milioni di euro più bonus, una cifra che costituisce un grandissimo sforzo economico per il Club. Ora l'Inter, secondo Tuttosport, si aspetta un segnale da parte del giocatore.