Inter, Lukaku a caccia della forma migliore: la conferma è ancora tutta da conquistare

L'obiettivo di Romelu Lukaku è quello di essere in campo dal primo minuto nel big match contro il Napoli previsto per il prossimo 4 gennaio. Un obiettivo che va di pari passo con quello a medio termine, ovvero la conquista della conferma in nerazzurro. L'Inter ha già parlato col Chelsea di un possibile rinnovo del prestito alle stesse cifre attuali, ma adesso sono gli stessi dirigenti interisti ad avere qualche dubbio vista la condizione stagionale del bomber belga. Solo tramite grandi prestazioni in campo Lukaku potrà conquistare la conferma, con Inzaghi che lo aspetta per dare un altro passo al rendimento della seconda parte di stagione. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.