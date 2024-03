Inter, Marotta: "Atletico spigoloso, ma siamo al top. Felici della rosa che abbiamo allestito"

vedi letture

L’ad dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video in vista del match di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Giocare in questo campo dirà molto della vostra squadra?

"Veniamo ad affrontare questa squadra spigolosa, in un ambiente difficile, ma nel momento in cui abbiamo raggiunto il massimo delle nostre performance. Daremo tutto, per dare un segnale nella nostra stagione".

Parlare di titolari e co-titolari ha avuto effetto.

"Quando si parla di grandi club, bisogna parlare di una rosa a disposizione di un allenatore e non di titolari e riserve, Ci sono tante competizioni, servono tanti giocatori e siamo contenti di aver allestito una rosa per raggiungere questi obiettivi".

La squadra dà anche l'impressione di divertirsi.

"Una squadra spensierata, che fa del lavoro un aspetto ludico senza lasciare perdere concentrazione e serietà. Credo che sia il massimo".

Passi avanti per il rinnovo di Lautaro?

"Entrambi gli attori hanno intenzione di prolungare e il giocatore di rimanere con noi. Ci sono aspetti da limare, ma c'è il buon senso per arrivare alla conclusione il prima possibile".