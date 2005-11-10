Inter, Pio Esposito: "Ringrazio Chivu per la fiducia, fondamentale per me averlo fin dall'Under 14"

Dopo il rinnovo fino al 2032, l'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito ha così parlato ai canali ufficiali del club: "Per me è una cosa emozionante, quando sono entrato in macchina per venire qua ho avuto le farfalle nello stomaco, è un traguardo importante per la mia vita e la mia carriera ma non un punto di arrivo. Solo una riconoscenza per il lavoro fatto fino ad oggi e uno stimolo per continuare a lavorare così".

Cosa direbbe al ragazzino entrato nel settore giovanile nerazzurro a 9 anni?

"Gli direi di crederci sempre, nei momenti belli e in quelli un po' meno. Di crederci sempre e di lavorare al massimo".

Quanto è stato importante per lei Chivu?

"Molto, ho fatto anche l'Under 14 con lui. Ha sempre avuto stima e fiducia, ritrovarlo in prima squadra è stato importante, mi ha dato l'occasione che sognavo da tutta la vita e sono felice di aver ripagato la sua fiducia fino ad oggi e spero di farlo anche in futuro".

Ha degli obiettivi stagionali?

"A livello di trofei e di statistiche voglio non accontentarmi, non mi piace dire numeri ma voglio migliorarmi sempre come giocatore e come persona".

Un messaggio ai tifosi?

"Li ringrazio, dal giorno in cui sono tornato in prima squadra sono stato accolto in modo incredibile. Li ringrazio e sono felice di continuare in questa avventura insieme".