Inter, il Pisa insiste per Cocchi: affondo possibile solo dopo la fine dell'Europeo U19
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Matteo Cocchi, esterno sinistro classe 2007 reduce dall'esperienza con la formazione Under 23, si avvicina al Pisa. Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato che i toscani vogliono inserire un diritto di riscatto e si lavora per questo. Il club toscano segue anche Luka Topalovic, già protagonista con la prima squadra nerazzurra.
Secondo quanto riferisce SestaPorta, però, il club toscano continua a tenerlo nel mirino e il discorso verrà approfondito concretamente solo dopo la conclusione dell’Europeo Under 19 che vede il ragazzo impegnato.
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