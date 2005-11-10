Ufficiale
Padova, dall'Inter arriva Matteo Cocchi: l'annuncio e i dettagli del trasferimento
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Matteo Cocchi saluta, almeno per ora, l’Inter. Il club nerazzurro ha infatti comunicato la cessione del laterale italiano al Padova.
Il comunicato stampa
“Il difensore classe 2007 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione.
Contestualmente, FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto del calciatore”.
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