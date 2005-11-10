Inter, è ancora rimonta. Thuram la miccia che spalanca le porte alla vittoria

L’Inter è quella ragazza che ti dà appuntamento alle nove, ma alle nove e mezza è ancora a casa a prepararsi. Tu, tifoso innamorato, sei già lì. Seduto in macchina, motore acceso, ad aspettare. Guardi l’orologio, sbuffi, inizi a chiederti se ne valga davvero la pena. Perché lei, nel frattempo, non solo è in ritardo, ma sembra anche non avere tutta questa fretta di raggiungerti.

Ancora in rimonta

A Bologna è andata più o meno così. L’Inter ha impiegato un tempo per entrare in partita, lasciando spazio alle difficoltà e alimentando i dubbi di un primo tempo sottotono. La squadra nerazzurra è apparsa poco brillante, imprecisa e incapace di imporre il proprio gioco, permettendo al Bologna di approfittarne. Una prestazione che ha ricordato, ancora una volta in questo avvio di stagione, quanto questa squadra possa alternare momenti di difficoltà a improvvise accelerazioni. Per il tifoso, davanti alla televisione o sugli spalti, l’impressione è quella di essere ancora fermo ad aspettare: la voglia di godersi la serata c’è, ma manca una risposta concreta sul campo.

Lampo di genio

Poi arriva Marcus Thuram. Il suo gol dell’1-1 rappresenta il momento della svolta, quello in cui l'attesa finisce e la partita cambia direzione. L'Inter ritrova fiducia, aumenta l'intensità e comincia a giocare con un'altra convinzione. Se nel primo tempo era mancata la capacità di prendere in mano la gara, nella ripresa i nerazzurri riescono a cambiare passo e a trasformare le difficoltà in un'opportunità. La rete del francese non è soltanto il gol del pareggio, ma è la scintilla che riaccende la squadra e restituisce entusiasmo a un ambiente che fino a pochi minuti prima aveva più di un motivo per essere preoccupato. Da quel momento, la rimonta prende forma fino al definitivo 3-1. L'Inter ribalta la partita e porta a casa una vittoria che pesa soprattutto per il modo in cui è arrivata. La reazione dimostra la capacità della squadra di rialzarsi dopo una prima parte di gara deludente, anche se resta la necessità di evitare partenze così complicate. Non sempre, infatti, sarà possibile aspettare la ripresa per ritrovare ritmo e qualità.

Stravolgimento

Alla fine il tifoso interista può sorridere. La serata che sembrava cominciata nel peggiore dei modi si trasforma in una vittoria da festeggiare. E quella ragazza che si è fatta aspettare così a lungo, alla fine, è salita in macchina. Il resto è diventato una festa. Perché con l'Inter la pazienza è spesso messa alla prova, ma quando la squadra decide di esserci, sa ancora regalare emozioni capaci di far dimenticare tutto il resto.