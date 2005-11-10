Juventus-NEC, i convocati di Schreuder: ci sono gli ex Serie A Schuurs e Nuytinck, davanti Tadic
Per la Juventus si avvicina il debutto in Europa League, che nella prima giornata della League Phase della competizione metterà i bianconeri di fronte agli olandesi del Nec Nijmegen, squadra rivelazione dell'ultima Eredivisie. Giovedì sera, alle 21:00, l'Allianz Stadium di Torino sarà teatro della sfida tra la formazione di Luciano Spalletti e quella di Dick Schreuder, che per l'occasione ha diramato la lista dei convocati.
Portieri: Gonzalo Crettaz, Nikolas Polster, Joep Geneste.
Difensori: Philippe Sandler, Perr Schuurs, Bram Nuytinck, Tobias Storm, Ahmetcan Kaplan, Deveron Fonville, Almugera Kabar, Gabriel Brás
Centrocampisti: Darko Nejašmić, Tjaronn Chery, Willum Willumsson, Dennis Geiger, Noé Lebreton, Jamiro Monteiro
Attaccanti: Emre Mor, Dušan Tadic, Kaj Sierhuis, Bryan Linssen, Kevin Kers, Ayodele Thomas, Clement Bischoff