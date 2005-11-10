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Juventus-NEC, i convocati di Schreuder: ci sono gli ex Serie A Schuurs e Nuytinck, davanti Tadic

Juventus-NEC, i convocati di Schreuder: ci sono gli ex Serie A Schuurs e Nuytinck, davanti Tadic TUTTOmercatoWEB
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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 14:45Serie A
Giovedì sera, ore 21:00, i bianconeri faranno il loro debutto in Europa League contro il Nec Nijmegen: ecco i convocati degli olandesi.

Per la Juventus si avvicina il debutto in Europa League, che nella prima giornata della League Phase della competizione metterà i bianconeri di fronte agli olandesi del Nec Nijmegen, squadra rivelazione dell'ultima Eredivisie. Giovedì sera, alle 21:00, l'Allianz Stadium di Torino sarà teatro della sfida tra la formazione di Luciano Spalletti e quella di Dick Schreuder, che per l'occasione ha diramato la lista dei convocati.

Portieri: Gonzalo Crettaz, Nikolas Polster, Joep Geneste.

Difensori: Philippe Sandler, Perr Schuurs, Bram Nuytinck, Tobias Storm, Ahmetcan Kaplan, Deveron Fonville, Almugera Kabar, Gabriel Brás

Centrocampisti: Darko Nejašmić, Tjaronn Chery, Willum Willumsson, Dennis Geiger, Noé Lebreton, Jamiro Monteiro

Attaccanti: Emre Mor, Dušan Tadic, Kaj Sierhuis, Bryan Linssen, Kevin Kers, Ayodele Thomas, Clement Bischoff

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