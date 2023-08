Inter, Samardzic è ancora a Milano: c'è la volontà di chiudere la trattativa

Dopo il giallo delle ultime ore relativo al fatto che avesse o meno già lasciato Milano, rendendo quindi ancora più complicata la trattativa per la sua firma con l'Inter, Sky Sport rettifica quanto dichiarato in precedenza: Lazar Samardzic non è in realtà rientrato a Udine, ma si trova ancora all'Hotel Melià. Il club nerazzurro aveva detto al calciatore che, se voleva, poteva far ritorno a casa, ma il centrocampista serbo ha deciso di restare anche per dare un segnale sulla sua buona volontà di firmare.

Stando alle ultime notizie, il centrocampista sembra ben disposto ad accettare la proposta inizialmente concordata con l'Inter, prima che il padre cambiasse le carte in tavola. Al momento c'è un cauto ottimismo per una conclusione positiva della trattativa, con il calciatore che firmerebbe per l'Inter nei prossimi 2-3 giorni. Nel frattempo è in stand-by anche la trattativa che dovrebbe portare Giovanni Fabbian all'Udinese, che al momento si è slegata da quella per Samardzic.