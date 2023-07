Inter, si cerca una formula 'creativa' per riprendere Lukaku: prestito oneroso con obbligo?

L'Inter continua a lavorare per Romelu Lukaku. Come riportato da Gazzetta.it, il Chelsea non vorrebbe cederlo nuovamente in prestito e l'Inter non ha la possibilità di acquistarlo. Si cerca dunque una formula creativa per riportare l'attaccante a Milano. Trattandosi di un'operazione con l'estero, non c'è necessità di mettere fideiussioni a garanzia e questo aiuta, ma la richiesta di 40 milioni dei Blues andrà comunque 'limata'.

L'idea può essere quella del prestito oneroso con riscatto obbligato nell'estate 2024. Per abbassare l'impatto nel bilancio nerazzurro 2023-24. Lukaku reciterà la sua parte mettendo ulteriore pressione sul Chelsea per chiudere in fretta la vicenda e non doversi presentare in ritiro a Londra. Big Rom si vede ancora a Milano, ma perché ciò accada serve un'accelerata questa settimana.