Inter, Sommer: "Stanco e felice, difeso da squadra. Vincere tutto? Quello è l'obiettivo"

Yann Sommer, portiere dell'Inter, ha parlato così ad Amazon Prime Video al termine del 2-2 casalingo contro il Bayern che è valso l'approdo alle semifinali di Champions.

La prima cosa che hai in mente in questo momento?

"Sono molto stanco e molto felice, abbiamo fatto una bella partita contro un avversario molto forte. Nel secondo tempo abbiamo difeso da squadra, sono molto felice".

Ti aspettavi una sofferenza così grossa, soprattutto nei 10 minuti finali?

"E' sempre così, anche a Monaco. Conosco il Bayern molto bene, la pressione che fanno è dura e abbiamo fatto bene. Eravamo troppo bassi, ma abbiamo difeso tutti: così vinciamo le partite".

Vittoria da grande squadra, che certifica l'Inter tra le big d'Europa: questa squadra può davvero vincere tutto?

"Vediamo, l'obiettivo è questo. Abbiamo però visto oggi che bisogna dare veramente tutto per restare ad alto livello. Adesso siamo felici, abbiamo vinto contro i favoriti in questa stagione per la conquista della Champions League".

Dormirai stanotte?

"Sono stanco, ma molto felice anche per la squadra e per i tifosi. Un'energia incredibile in questo stadio".