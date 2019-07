Inter, tentativo controsorpasso: oggi contatto per chiudere Barella

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Nicolò Barella: è pronto il contatto tra Giuseppe Marotta e Tommaso Giulini in Lega Calcio. La strategia dell'Inter, nonostante il fortissimo inserimento della Roma, che ha proposto 35 milioni più Gregoire Defrel, non cambia: 36 più 4 di bonus per il centrocampista azzurro cercato e voluto da Antonio Conte e che di recente ha rifiutato proprio il Napoli.