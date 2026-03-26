Focus TMW Inter tra i migliori settori giovanili d'Italia, solo per risultati. Praticamente non serve

È uno dei migliori settori giovanili d'Italia. L'Inter investe moltissimo nei suoi giovani, eppure non ne porta tanti in prima squadra, o quasi. Quelli che ci arrivano lo fanno solamente tramite giri arzigogolati, tipo andare in Svizzera al Sion, oppure diventare capocannoniere di Serie B dopo due stagioni in prestito allo Spezia. Quindi i nomi sono solamente due: Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito. Chi saluta l'Inter, tipo Stankovic del Bruges, può tornarci solo dietro il pagamento di cifre molto alte.

Il valore

Sfiora i 100 milioni per i due giocatori. Dimarco è alla migliore stagione della sua carriera in termini realizzativi, giocando moltissimo, ma nelle ultime settimane ha sicuramente subito una flessione. Dall'altra parte Francesco Pio Esposito vuole prendersi tutto, sia la Nazionale che la stessa Inter, orientando poi le scelte della prossima estate, quando Marcus Thuram potrebbe anche finire sul mercato, visto che si tratta di una plusvalenza piena (e probabilmente altissima). Poi c'è Raffaele Di Gennaro - tornato all'Inter dopo anni in giro - e l'esordiente Matteo Lavelli. Gli altri in Under23.

Esordio per pochi

Negli ultimi dieci anni nessuno è stato promosso in Serie A. Valentin Carboni ceduto per plusvalenze (e sfortunato), Mattia Zanotti al Lugano sta facendo bene, Satriano e Pirola hanno salutato l'Italia. E via dicendo: quasi a dire che il settore giovanile non serve.

Portieri: Raffaele Di Gennaro

Difensori: Federico Dimarco

Centrocampisti: -

Attaccanti: Francesco Pio Esposito

Esordienti: Matteo Lavelli