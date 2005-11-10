Zielinski: "È stata una grande pazza Inter. All'inizio è mancato tutto, poi ci siamo svegliati"
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Piotr Zielinski, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 5-3 contro l'Udinese: "Non ci siamo presentati, è mancato tutto, era un dominio loro, però poi ci siamo svegliati ed è stata una pazza grande Inter. Non era facile fare 5 gol sotto 2-0, siamo felici di averla vinta".
Qual è il segreto per tutte queste rimonte?
"La nostra qualità, il carattere e la voglia di vincere e risolvere la partita. Può capitare di andare sotto, ma bisogna sempre credere nei nostri mezzi e penso si sia visto dopo quelli che siamo".
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