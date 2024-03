TMW Inzaghi: "C'è delusione, ma i ragazzi devono essere orgogliosi. È mancato cinismo"

vedi letture

"C'è delusione per essere usciti da questa manifestazione a cui tenevamo tantissimo". Simone Inzaghi, in mixed zone, commenta così l'eliminazione dalla Champions League della sua Inter, arrivata ai calci di rigore in casa dell'Atlético Madrid: "Il gol del pareggio subito subito ci ha penalizzato, ho detto ai ragazzi che devono esser orgogliosi di quanto fatto, è normale che c'è delusione perché volevamo andare avanti. Vanno fatti i complimenti all'Atletico, non ha mai mollato ed è stata in partita fino alla fine. Vanno avanti loro purtroppo".

Cosa è mancato stasera?

"Bisogna anche guardare l'avversario che avevamo di fronte, di assoluto valore. È mancato un po' di cinismo, devo ancora riguardarla. I supplementari sono stati fatti meglio da noi, abbiamo creato tre occasioni che dovevamo sfruttare meglio".