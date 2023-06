Inzaghi-Inter avanti insieme, ma per ora senza rinnovo. La società esige continuità di risultati

A meno di colpi di scena, Simone Inzaghi non rinnoverà il contratto con l'Inter questa estate. Un'intesa di massima nata nel summit del 13 giugno: per il tecnico di Piacenza non sarebbe un problema traghettare la squadra nel pieno della scadenza, il rapporto con la dirigenza permette di attendere anche qualche mese in più del previsto.

Non è mai capitato a Giuseppe Marotta di vivere uno scenario del genere con un allenatore, ma assieme al resto della società l'ad vuole essere certo di un fattore: la continuità di risultati. Un inizio a singhiozzo in campionato non è ammissibile - si legge sul Corriere dello Sport - se l'obiettivo è provare a incorrere fino alla fine lo Scudetto. Solo in tal caso, il tecnico verrebbe chiamato a discutere dei dettagli del rinnovo, che comunque non dovrebbe avvenire prima di settembre.