Fiorentina, De Gea colonna dello spogliatoio: e il club valuta un nuovo rinnovo per il portiere

David De Gea è tornato ad essere il simbolo della Fiorentina. Il portiere spagnolo sta diventando una colonna dello spogliatoio viola, vuoi per esperienza, vuoi per le sue indubbie qualità. Arrivato nell'estate del 2024 dopo un anno da svincolato, l'estremo difensore ha saputo ritrovare il giusto smalto diventando decisivo con le sue parate. Eppure la stagione non era iniziata sotto i migliori auspici. Con Fabio Grosso la sua percentuale di interventi si attestava attorno al 56%, dato che è migliorato con l'avvento di Paolo Vanoli in panchina.

Il primo prolungamento di contrato

Il club ha già pensato a blindarlo in passato. Nel maggio del 2025, invece che esercitare l'opzione di rinnovo automatico per un'altra stagione e adeguando l'ingaggio da 1,2 a 2,4 milioni di euro, la società ha proposto un triennale e lo stipendio alzato a 3 milioni di euro a stagione. Il contratto dunque andrà in scadenza nel 2028, quindi fra due stagioni ma non dovrebbe essere finita qui.

Un altro rinnovo

L'intenzione della Fiorentina è quella di provare ad offrire all'ex Manchester United un contratto con una scadenza ancora più lontana sintomo dell'importanza all'interno della squadra del giocatore. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non è escluso che nei prossimi mesi la dirigenza valuti se sedersi ad un tavolo e proporre un altro rinnovo.