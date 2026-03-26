Italia-Irlanda del Nord è anche un grande evento televisivo. Gli spettatori degli ultimi playoff

Ci sarà tutta l'Italia collegata questa sera su Rai 1 (e Sky Sport) per la partita che attende l'Italia, opposta all'Irlanda del Nord per il primo atto del playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali, con il fischio d'inizio dalla New Balance Arena di Bergamo che sarà dato alle ore 20:45.

Italia-Irlanda del Nord sarà anche un grande appuntamento televisivo, oltre che sul campo dello stadio bergamasco. D'altronde la Nazionale azzurra è un fenomeno collettivo che ancora resiste nel tessuto del nostro paese, e che porta milioni di persone a seguire con attenzione e enfasi le gesta dei loro beniamini.

Tra gli aspetti che scopriremo nelle prossime ore, non prima di domani, anche il seguito in televisione di Italia-Irlanda del Nord e se questa volta si arriverà a 10 milioni di telespettatori su Rai 1 (e Sky Sport). Un dato che per esempio la Nazionale nostrana non ha fatto registrare nell'ultimo playoff disputato, quello perso a Palermo contro la Macedonia del Nord. Sempre sopra i 10 milioni di spettatori alla tv invece per le due sfide di 8 anni fa con la Svezia, con il ritorno che toccò addirittura il picco di 14 milioni, fino al 48% di share.

10 novembre 2017 - Svezia vs Italia 1-0 (10.805.000 telespettatori)

13 novembre 2017 - Italia vs Svezia 0-0 (14.799.000 telespettatori)

24 novembre 2017 - Italia vs Macedonia del Nord 0-1 (9.735.000 telespettatori)