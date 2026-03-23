Italia-Irlanda del Nord, giovedì a Bergamo ci sarà anche il ministro Andrea Abodi
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Sarebbe stato strano il contrario, ma è ufficialmente confermato: Andrea Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani, sarà presente sugli spalti della New Balace Arena per Italia-Irlanda del Nord, prima gara dei playoff per l’accesso ai Mondiali.
Abodi sarà in mattinata a Trieste, per un punto stampa con il Governatore Massimiliano Fedriga su “Sport in Regione. Opportunità e fondi per lo sport regionale”, poi viaggerà alla volta di Bergamo.
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