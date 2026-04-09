Europeo U17, ecco il sorteggio: Italia nel girone con Montenegro, Francia e Danimarca
L'Italia Under 17 è stata inserita nel girone con Montenegro, Francia e Danimarca all'Europeo di categoria in programma dal 25 maggio al 7 giugno 2026 e che si disputerà in Estonia. Daniele Franceschini ha commentato così al sito della FIGC il sorteggio: "Arrivati a questo punto della competizione, tutte le squadre hanno dei valori importanti. La Danimarca ha fatto un buonissimo percorso di qualificazione, oltre a proporre un buon calcio. Il Montenegro, che abbiamo già incontrato durante il primo turno, proprio in Estonia, è una squadra difficile da affrontare e possiede valori tecnici di rilievo. Poi c’è la Francia, contro cui abbiamo giocato in amichevole a febbraio, che, oltre ad avere grande tradizione, è anche un’avversaria di assoluto livello. Al di là del nome o meno delle squadre, dobbiamo pensare a noi, cercando di mettere in campo quella mentalità, quei valori e quelle qualità che ci hanno permesso di arrivare fin qui".
Di seguito il programma completo fornito dalla FIGC:
Fase a gironi
Gruppo A: Estonia, Belgio, Croazia, Spagna.
Gruppo B: Montenegro, Francia, ITALIA, Danimarca.
Prima giornata
lunedì 25 maggio
Ore 14.30: Croazia-Belgio, Rakvere Linnastaadion di Rakvere
Ore 20: Estonia-Spagna, Lilleküla Stadium di Tallinn
martedì 26 maggio
Ore 14.30: ITALIA-Francia, Kalevi Central Stadium di Tallinn
Ore 19: Montenegro-Danimarca, Kadriorg Stadium di Tallinn
Seconda giornata
giovedì 28 maggio
Ore 14.30: Belgio-Spagna, Rakvere Linnastaadion di Rakvere
Ore 19: Estonia-Croazia, Lilleküla Stadium di Tallinn
venerdì 29 maggio
Ore 14.30: Montenegro-ITALIA, Kalevi Central Stadium di Tallinn
Ore 19: Francia-Danimarca, Kadriorg Stadium di Tallinn
Terza giornata
domenica 31 maggio
Ore 14.30: Belgio-Estonia, Lilleküla Stadium di Tallinn
Ore 14.30: Spagna-Croazia, Rakvere Linnastaadion di Rakvere
lunedì 1° giugno
Ore 14.30: Francia-Montenegro, Kadriorg Stadium di Tallinn
Ore 14.30: Danimarca-ITALIA, Kalevi Central Stadium di Tallinn
Fase a eliminazione diretta
Semifinali (giovedì 4 giugno)
S1) Ore 14.30: Vincente Gruppo A-Seconda classificata Gruppo B, Lilleküla Stadium di Tallinn
S2) Ore 20: Vincente Gruppo B-Seconda classificata Gruppo A, Kadriorg Stadium di Tallinn
Finale (domenica 7 giugno)
Ore 20: Vincente S1-Vincente S2, Lilleküla Stadium di Tallinn