Italiane cornute e mazziate: così la Champions ha fatto irruzione nella corsa Scudetto

Non bastava il poco edificante record negativo delle 4 sconfitte di tutte le 4 italiane impegnate in Champions League, eventualità mai accaduta nella storia della competizione. La seconda giornata della competizione ha prodotto un bagno di realtà per Inter, Napoli, Roma e Como e allo stesso tempo ha riconsegnato a tutte problemi più o meno importanti dal punto di vista degli infortuni. Che andranno inevitabilmente a toccare anche il campionato e la corsa Scudetto.

Lo shock maggiore è per l'Inter

Non ce ne vogliano le altre, ma i nerazzurri perdono il proprio capitano e uomo simbolo, nonché il miglior marcatore della squadra. Risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, il responso degli esami di Lautaro Martinez. Col Toro che salterà almeno 7 partite, quelle da qui alla prossima sosta, di cui 5 di campionato. Nello specifico Bologna, Fiorentina, Venezia, Milan e Como, oltre a Shakhtar e Feyenoord in Champions.

Anche le altre non sorridono

La Roma ne ha persi addirittura due dopo il Real Madrid: Paulo Dybala e Manu Kone: la Joya dovrebbe essersi fermato in tempo, probabile un semplice affaticamento che comunque lo terrà fuori almeno per la prossima col Genoa. Più grave sembra essere il problema alla coscia accusato dal centrocampista francese. Le prossime partite dei giallorossi da qui alla sosta, dopo il Genoa, sono con Napoli, Cagliari, Udinese e Sassuolo. C'è poi il Napoli, che dovrà fare a meno di David Neres: la diagnosi è lesione di basso grado alla coscia destra. Tradotto, circa tre settimane di stop e addio alle sfide con Venezia, Roma, Monza, Juventus e Lazio. Chiusura col Como che in occasione del gol col Feyenoord ha perso Assane Diao: anche in questo caso attesa per gli esami, con i lariani che da qui alla sosta affronteranno Fiorentina, Sassuolo, Torino, Venezia e Inter.