Juve, 60 milioni dal Manchester City per Cancelo: alternativa Piccini

Joao Cancelo al Manchester City, 60 milioni di euro alla Juventus. È questo il futuro del terzino portoghese, secondo quanto riferito da Tuttosport. Il club inglese spinge per arrivare al laterale, i bianconeri aspettano di confrontarsi con il proprio nuovo allenatore, ma a queste condizioni economiche sarebbero pronti a privarsi dell'ex Inter.

Cristiano Piccini: il terzino italiano del Valencia è uno dei primi nomi per l'eredità sulla fascia destra. Costa attorno ai 20 milioni, in tempi recenti Paratici ha incontrato i suoi agenti, Trimboli e Ristori: è presto per una trattativa vera e propria, ma l'ex Fiorentina è un nome che può diventare d'attualità per la Vecchia Signora.