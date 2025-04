Juve, Nico Gonzalez: "Yildiz non voleva. Bologna? Sarà difficile, conosco Italiano"

Nico Gonzalez, esterno offensivo e fantasista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro il Monza, parlando così della gara in inferiorità numerica nel secondo tempo dei bianconeri: "Mi dispiace per Kenan (Yildiz, ndr) perché è un bravo ragazzo, secondo me non voleva farlo. Lui è una brava persona, poi nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere un gruppo, che siamo tutti insieme ed è per quello che abbiamo vinto".

Bologna sarà una tappa fondamentale.

"Sarà una partita molto difficile e complicata, conosco Vincenzo Italiano, so come gioca. Penso che sarà una bella gara, speriamo di fare bene e vedremo cosa succederà".

Ha ritrovato anche la voglia di correre ultimamente.

"Quella ce l'ho sempre avuta".

Questo il programma della 34^ giornata di Serie A:

Como-Genoa 1-0

Venezia-Milan 0-2

Inter-Roma 0-1

Fiorentina-Empoli 2-1

Juventus-Monza 2-0

Napoli-Torino domenica 27/4 ore 20:45

Atalanta-Lecce domenica 27/4 ore 20.45

Udinese-Bologna lunedì 28/4 ore 18:30

Verona-Cagliari lunedì 28/4 ore 20:45

Lazio-Parma lunedì 28/4 ore 20:45

La classifica aggiornata di Serie A

Napoli 71 punti (33 partite giocate)

Inter 71 (34)

Atalanta 64 (33)

Juventus 62 (34)

Bologna 60 (33)

Roma 60 (34)

Lazio 59 (33)

Fiorentina 59 (34)

Milan 54 (34)

Torino 43 (33)

Como 42 (34)

Udinese 40 (33)

Genoa 39 (34)

Verona 32 (33)

Parma 31 (33)

Cagliari 30 (33)

Lecce 26 (33)

Empoli 25 (34)

Venezia 25 (34)

Monza 15 (34)