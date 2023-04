Juventus, Allegri: "Un po' di confusione nel finale. Dispiace non avere Cuadrado al ritorno"

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il pari con l'Inter nella semifinale d'andata di Coppa Italia: "Dobbiamo essere realisti. è stata una bella partita contro una squadra molto forte contro l'Inter. Nella ripresa la squadra è cresciuta e avremmo potuto vincere. L'errore di Bremer? Non so se possiamo parlare di errore, è saltato male e in ritardo. Piuttosto l'errore però è stato fatto prima, non avremmo dovuto permettere all'Inter di arrivare al cross".

Cosa è successo alla fine?

"Io appena Lukaku ha tirato il rigore sono andato via, non so cosa sia successo. C'è stata un po' di confusione, mi spiace perché non avremo Cuadrado per la gara di ritorno".

La prestazione di Vlahovic?

"Vlahovic nel primo tempo ha giocato bene, forse abbiamo rallentato troppo per cercare Di Maria fra le linee. Io sono contento di tutti, a volte ci sono gare in cui giochi bene, altre in cui giochi male".

Sabato la Lazio

"Arrivare ad aprile ed essere dentro tutte le competizioni, anche se siamo fuori dalla Champions, è importante. Se saremo bravi andremo a giocarci l'Europa League, altrimenti vorrà dire che è stato più forte lo Sporting. Per una società è importante conquistare la qualificazione alla prossima Champions League".