TMW Juventus, ancora allenamento a parte alla Continassa per Cambiaso e Douglas Luiz

Arrivano novità da casa Juventus, dove la squadra si allena in vista della prossima partita, la sfida di domenica prossima alle ore 20:45 sul campo della Roma. Anche nella giornata odierna i due infortunati recenti Andrea Cambiaso e Douglas Luiz hanno lavorato ancora a parte e non con il resto del gruppo bianconero.

Juventus che nelle scorse ore ha perso anche Federico Gatti. Questo è quanto si può leggere all'interno della nota medica ufficiale diramata dalla Vecchia Signora: "Federico Gatti, uscito durante il primo tempo della gara contro il Genoa a seguito di un forte trauma contusivo alla gamba sinistra, questa mattina è stato sottoposto presso il J | medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami radiologici eseguiti hanno evidenziato la presenza di una frattura composta della diafisi del perone". Calendario alla mano, Tudor perderà Gatti per almeno quattro partite, ovvero quelle ad aprile contro Roma (6 aprile), Lecce (12), Parma (21) e Monza (27).

Lo stesso Gatti ha poi pubblicato un post su Instagram per spiegare come sta: "Gli esami hanno rilevato una microfattura del perone. Sicuramente non mi fermerà neanche questo e farò di tutto per rientrare il prima possibile. Grazie per i tanti messaggi che, ognuno di voi, mi ha mandato! Ora cercherò di stare più vicino possibile ai miei compagni in questo momento così importante della stagione".