Live TMW Juventus, Brambilla. "Oggi la squadra aveva voglia di vincere e di reagire"

20:31- Massimo Brambilla, allenatore della Juventus, ha parlato al termine della sfida vinta dalla Juventus per 3-1 contro l'Udinese. TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del tecnico bianconero.

Che giorni ha vissuto?

"Sono stati due giorni lunghi e intensi. Io ho fatto un solo allenamento e la squadra era demoralizzata ma aveva voglia di reagire e oggi l'hanno fatto alla grande".

Nel secondo tempo la squadra si è liberata...

"Non era facile per i ragazzi fare una partita arrembante. Meritavamo il 2-0, invece abbiamo preso il pari nel recupero e poteva diventare una partita pericolosa. Però i ragazzi sono entrati nel modo giusto, il piglio giusto, la voglia di vincere.e hanno meritato la vittoria".

Che gruppo ha trovato?

"Io ho fatto due giorni in Continassa, un allenamento e la partita. Io ho percepito la voglia di rivalsa e di vincere questa sera. Oggi si è vista la voglia di reagire dei ragazzi e questo ha fatto la differenza".

Che Yildiz ha ritrovato?

"Il suo talento è sopra alla media. Io l'ho visto molto cresciuto dal punto di vista fisica e di consapevolezza, ma lui ha avuto sempre qualità e personalità. È diventato completo, indossare la 10 della Juve pesa ma lo sta facendo alla grande".

Come ha scelto la formazione?

"Mi sono confrontato con lo staff che conosceva questo gruppo. Poi ho scelto la formazione in base al piano gara. Sulla preparazione ho provato a lavorare come faccio in Next Gen, però il contesto Stadium è completamente diverso. Io ho cercato di dare fiducia alla squadra".

Sulla posizione di Yildiz e i due attaccanti?

"Kenan per me rende bene quando da sinistra si accentra e viene a giocare dentro al campo. Lo ha fatto bene, ha fatto giocate di qualità. Vlahovic serviva in questa partita, al di là della grande voglia che aveva, aveva presenza in area e struttura. Openda era più di farlo lavorare negli spazi che i siamo creati e lo abbiamo fatto bene".

Termina la conferenza stampa di Brambilla