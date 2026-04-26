Juventus, Cambiaso al 45': "Milan pericoloso, bisogna muovere la palla velocemente"
TUTTO mercato WEB
Andrea Cambiaso, esterno della Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN nell'intervista flash prima del secondo tempo contro il Milan: "Partita difficile perché loro si chiudono col blocco basso e quando ripartono sono pericolosissimi. Bisogna muovere la palla più velocemente".
Altre notizie Serie A
Primo piano
Torino-Inter 2-2, le pagelle: Simeone e Vlasic la faccia della rimonta. Chivu non avverte il pericolo
Serie A
Serie B
Bari nel caos completo. Non trema solo Longo, ma tutto il club: il 1° maggio può esser retrocessione
Serie C
Pronostici
Calcio femminile