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Juventus, Cambiaso in gruppo. Tre a parte, domenica la prima in campionato
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Buone notizie per Luciano Spalletti, in vista dell’esordio in campionato della Juventus con il Frosinone, in programma domenica alle 18.30 allo stadio Benito Stirpe
Nell’allenamento di oggi ha infatti lavorato con il resto dei compagni Andrea Cambiaso. Ancora a parte Federico Gatti - sempre reduce dall’intervento del tifoso nell’invasione di campo in occasione dell’ultima amichevole in famiglia -, come pure Arek MIlik e Jeff Ekhator.
Fonte Da Torino, Camillo Demichelis
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