TMW Juventus, continua la campagna rinnovi: il prossimo sarà Locatelli, accordo fino al 2030

Sarà Manuel Locatelli il prossimo a apporre la firma sul rinnovo con la Juventus. Lo stesso ad Comolli ieri ha annunciato che a breve ci sarà la comunicazione del club: "Potremmo avere delle news nei prossimi giorni per quanto riguarda un nuovo rinnovo, ma non di Vlahovic. Su Dusan io ho sempre detto che avremmo parlato a fine stagione e così sarà. Ci sono stati dei colloqui, ma non aspettatevi niente prima della fine della stagione".

Per Locatelli accordo fino al 2030

Come noto, la Juve ha concordato con il centrocampista un prolungamento di altre due stagioni, portarlo dunque al 2030 rispetto all’attuale accordo in scadenza nel 2028. Potrebbe essere stato inserita anche un'opzione per far arrivare il suo accordo fino al 2031.

Spalletti felice: è diventato subito uno dei leader della sua Juve

Un altro rinnovo molto gradito a Spalletti, che dopo la curiosa parentesi in Nazionale ha eletto l'italiano a leader della squadra sin da subito. Basti pensare che dopo il pari interno contro la Lazio, Locatelli non ha più saltato un minuto in campo, giocando tutti i novanta delle sfide contro Inter, Pisa, Udinese, Sassuolo, Genoa e Atalanta, saltando solo la sfida contro la Roma, ma per squalifica in seguito a somma di ammonizioni.