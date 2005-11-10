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Delusione Juventus, Locatelli: "Non aver centrato l'obiettivo fa male. E il dolore si sente ancora"

Delusione Juventus, Locatelli: "Non aver centrato l'obiettivo fa male. E il dolore si sente ancora"TUTTO mercato WEB
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Tommaso Bonan
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Tommaso Bonan
Oggi alle 15:11Serie A

"La stagione non è finita come volevamo. Non aver centrato l’obiettivo fa male, e il dolore si sente ancora". Non usa giri di parole, Manuel Locatelli, nel descrivere le sensazioni a pochi giorni dall'ultima gara di campionato giocata dalla Juventus. Un 2-2 dal sapore amaro, maturato nel derby, a conclusione di una stagione che ha visto i bianconeri fallire l'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League.

"Perché alla Juventus non basta provarci - continua Locatelli nel suo post Instagram -, non basta giocarsela fino all’ultimo: bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia, di saperne portare il peso e la responsabilità nei momenti più delicati. È la sua storia che te lo impone. Ma questa delusione deve servirci da lezione. Deve essere il nostro motore, il punto da cui ripartire con fame, ambizione e senso d’appartenenza. Per tracciare una strada che possa riportare la Juve a essere la Juve, quella che rende orgogliosi i nostri splendidi tifosi.

Il mio desiderio di dare tutto per questi colori è sempre più forte, e non vedo già l’ora di dimostrarlo. Fino alla Fine", conclude Locatelli di fatto archiviando una stagione che ha visto la Juventus piazzarsi in un deludente sesto posto.

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