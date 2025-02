Juventus, da Kostic a Djalò fino a Nicolussi Caviglia: pronto un tesoretto dai vari prestiti

vedi letture

La Juventus conta di incassare un tesoretto da venti milioni di euro a fine stagione. Ne parla questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo il quale alcuni calciatori attualmente in prestito potrebbero permettere ai bianconeri di ottenere liquidità utile per il mercato in entrata. Si parte per esempio da Filip Kostic, esterno serbo che si è rilanciato a Istanbul diventando un punto cardine del Fenerbahce di mister Mourinho. La Juve può liberarlo a titolo definitivo per circa 4-5 milioni di euro

Referenze positive dal Portogallo

Referenze positive arrivano pure dal Portogallo nei confronti di Tiago Djalò. Il Porto è soddisfatto del recupero del centrale, che sta tornando a brillare dopo essere stato ai box quasi un anno e mezzo a causa di un grave infortunio. La rinascita dell’ex Lille fa sorridere pure la Juve, che punta a guadagnarci circa 10 milioni di euro (sarebbe una bella plusvalenza visto l'investimento da 3,6 milioni più 2,6 di bonus).

Nicolussi Caviglia già riscattato

Infine, il caso di Hans Nicolussi Caviglia. Il centrocampista tre giorni fa ha già visto scattare il suo obbligo di riscatto da parte del Venezia, che dovrà sborsare altri 3,5 milioni di euro dopo i 500.000 euro di prestito oneroso. In caso di salvezza dei lagunari, alla Juve spetterebbero altri 500.000 euro di bonus.