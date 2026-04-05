Juventus, dall'organico all'area scouting: Ottolini chiamato a rifare due squadre

Marco Ottolini sta facendo i conti con un lavoro intenso, non solo sul mercato. Per quanto riguarda l'area scouting, a giugno il nuovo ds bianconero dovrà rifare praticamente tutto da zero. La scorsa estate, Damien Comolli aveva ereditato una situazione molto complessa (la vecchia area scouting, guidata ottimamente da Matteo Tognozzi, era stata smantellata). Alla Continassa non è rimasta praticamente traccia di un metodo, per far considerare ai giovani la Juve come un punto d'arrivo e non di partenza: situazione dunque non semplice, che Ottolini sta cercando piano piano di ricostruire.

Come riporta Tuttosport, l'ex Genoa vuole puntare su uomini che sappiano vedere potenzialità inesplorate nei giovani talenti. Persone in grado di capire il valore più e meglio di altri. L'obiettivo è arrivare ad affrontare l’estate con un parco osservatori al completo e il nuovo ds juventino pare essere a buon punto. Naturalmente, per vedere i frutti del lavoro della nuova area scouting ci vorrà tempo.

Oltre alla questione scouting, tra qualche mese ci sarà il primo vero banco di prova per Ottolini ovvero il mercato estivo. A gennaio, comunque ha già fatto vedere si sapere il fatto suo. Il miglior colpo è stato senza dubbio Jeremie Boga: pallino del ds, è stato convinto ad aspettare fino agli ultimi giorni di mercato e alla fine ha vestito il bianconero. Ottimo il lavoro del dirigente con il giocatore, arrivato a Torino nelle migliori condizioni e subito utile per Spalletti. Una capacità di dialogo che può essere utile anche in estate.