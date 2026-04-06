Juventus, Ottolini conferma Spalletti: "Ci sarà a prescindere dal verdetto della stagione"

Prima della sfida, in programma alle 18:00 tra Juventus e Genoa, Marco Ottolini ai microfoni di DAZN ha commentato il match: "Sicuramente per il prossimo anno parliamo di un rafforzamento: non c'è necessità, né voglia di fare rivoluzioni. Abbiamo otto partite fondamentali e ci concentriamo su queste. Ci tengo a salutare tutto l'ambiente Genoa: sono stati anni meravigliosi che porterò sempre nel cuore. Vlahovic? Al suo rientro dall'infortunio, ci siamo seduti a tavolino e abbiamo mostrato una disponibilità reciproca a valutare le possibilità e, per ora, non ci sono novità".

Si continua con Spalletti?

"La decisione è presa. Siamo felicissimi di continuare con il mister a prescindere dal verdetto del campionato".

Juventus in campo contro il Genoa per provare a recuperare terreno sul Como che non è andato oltre lo 0-0 contro l'Udinese nel match di oggi all'ora di pranzo. Spalletti punta su David come centravanti, con Boga inizialmente in panchina. Per il resto tutto confermato nella formazione dei bianconeri, con McKennie esterno di centrocampo.

Dall'altra parte De Rossi si affida su Messias a centrocampo, con Baldanzi pronto a subentrare a gara in corso. In attacco confermata la coppia Vitinha-Colombo.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida dell'Allianz Stadium.



JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Vitinha, Messias, Colombo. Allenatore: De Rossi.