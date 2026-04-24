Juventus, Ottolini: "Quello che si dice su Salah non è vero. Non c'è assolutamente nulla"

Dopo la notizia dell'addio di Mohamed Salah al Liverpool, in tanti hanno cominciato a sognare il colpo a parametro zero. L'egiziano però percepisce un ingaggio molto elevato, il che rende quasi impossibile una trattativa per i club italiani che sono stati accostati a lui, come per esempio la Juventus. Luciano Spalletti lo ha già avuto a Roma, ma è davvero complicato che i due possano riunirsi nuovamente.

A conferma di ciò sono arrivate le parole di Marco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, che al portale 365Scores ha negato l'ipotesi di un trasferimento in bianconero dell'attaccante: "Quello che si dice riguardo a negoziati per ingaggiare Mohamed Salah non è vero. In questo momento non c’è assolutamente nulla al riguardo". A 33 anni è facile immaginarlo ancora decisivo in Europa, però anche l'Arabia Saudita lo tenta con offerte molto allettanti dal punto di vista economico.