Juventus, Elkann: "Spalletti ha portato nuova energia. Progressi dal suo arrivo"
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L'azionista di riferimento della Juventus, John Elkann, ha pubblicato una lunga lettera agli shareholders di EXOR. Fra i vari temi trattati, ovviamente anche l'andamento del club bianconero. Di seguito un estratto:
"Sul piano sportivo, la squadra femminile ha disputato una stagione eccezionale, conquistando il double nazionale con il titolo di campione di Serie A e la Coppa Italia. Nel gennaio 2026, la Juventus femminile ha vinto anche la Supercoppa italiana. Anche la squadra maschile ha iniziato a mostrare progressi dopo la nomina di Luciano Spalletti come allenatore a ottobre. Spalletti ha portato nuova energia nello spogliatoio, restituendo grinta e determinazione alla vittoria".
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