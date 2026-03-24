Juventus, Elkann: "Spalletti ha portato nuova energia. Progressi dal suo arrivo"

L'azionista di riferimento della Juventus, John Elkann, ha pubblicato una lunga lettera agli shareholders di EXOR. Fra i vari temi trattati, ovviamente anche l'andamento del club bianconero. Di seguito un estratto:

"Sul piano sportivo, la squadra femminile ha disputato una stagione eccezionale, conquistando il double nazionale con il titolo di campione di Serie A e la Coppa Italia. Nel gennaio 2026, la Juventus femminile ha vinto anche la Supercoppa italiana. Anche la squadra maschile ha iniziato a mostrare progressi dopo la nomina di Luciano Spalletti come allenatore a ottobre. Spalletti ha portato nuova energia nello spogliatoio, restituendo grinta e determinazione alla vittoria".