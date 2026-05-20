Juventus, Chiellini sempre più al centro del progetto: e martedì Elkann incontra Ferrero

L'Europa che conta è a rischio. La sconfitta casalinga di domenica scorsa contro la Fiorentina all'Allianz Stadium ha complicato e non poco il camino verso la Champions League della Juventus. Una situazione difficile ma non del tutto irrimediabile per la squadra di Luciano Spalletti che adesso avrà l'ultima giornata per tentare l'assalto al quarto posto. Il match non sarà per niente facile visto che i bianconeri chiuderanno la Serie A 2025-2026 con il derby in casa del Torino, una partita che per forza non potrà essere come le altre.

Dopo la stracittadina sarà il momento per fare il punto della situazione. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, all'inizio della settimana prossima è previsto un vertice fra John Elkann e il presidente Gianluca Ferrero per fare il punto sulla stagione a due giorni dal fischio finale ed iniziare ad impostare il futuro.

Uno dei punti del club fermi però resta Giorgio Chiellini. L'ex difensore e colonna bianconera è stato chiamato dalla proprietà nel 2024 e piano piano ha saputo ritagliarsi uno spazio importante. La sua figura infatti, si legge sul quotidiano, sarà sempre più centrale nel progetto della Juventus con l'obiettivo di tornare grandi e lottare per un qualcosa di molto improntate.