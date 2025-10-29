Juventus, Gatti: "Era fondamentale vincere. Gruppo? Unito e voglioso di riscatto"
Protagonista del match vinto dalla Juventus per l'Udinese per 3-1, Federico Gatti ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Era la cosa più importante vincere. Al primo mezzo errore, prendiamo gol. Oggi contavano solo i tre punti e siamo contenti di questo. Tudor? Non mi sembra corretto parlare di qualcosa che non ha funzionato. Oggi abbiamo giocato bene, poi ci aspetta una trasferta e l'impegno in Champions. Il gruppo è unito, la stagione è lunga e dobbiamo subito ripartire al massimo: la vittoria ci regala morale, dobbiamo ritrovare certezze e si riparte da qui".
