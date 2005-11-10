Juventus, gioia Kolo Muani: "Il carro di Spalletti? Io so di dover fare gol"

Non ha segnato, ma il salvataggio fatto sulla linea di porta sul momentaneo 1-0 vale uguale per l'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani. Il francese ha offerto una bella prestazione contro l'Atalanta e dopo la sfida ha parlato ai microfoni di Dazn:

Senti la fiducia?

"Sì, siamo felici, abbiamo dato tutto oggi, abbiamo dato tutto sul campo e assieme, sono felice della prestazione".

Tutti sul tuo carro ora, come diceva Spalletti.

"So che devo fare gol, devo segnare, a volte arrivano e altre no, ma io sono felice se la squadra vince".

Poi hai salvato un gol.

"Sì, è questione di mentalità, in campo siamo come fratelli".