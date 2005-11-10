Juventus, gioia Kolo Muani: "Il carro di Spalletti? Io so di dover fare gol"
TUTTOmercatoWEB
Non ha segnato, ma il salvataggio fatto sulla linea di porta sul momentaneo 1-0 vale uguale per l'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani. Il francese ha offerto una bella prestazione contro l'Atalanta e dopo la sfida ha parlato ai microfoni di Dazn:
Senti la fiducia?
"Sì, siamo felici, abbiamo dato tutto oggi, abbiamo dato tutto sul campo e assieme, sono felice della prestazione".
Tutti sul tuo carro ora, come diceva Spalletti.
"So che devo fare gol, devo segnare, a volte arrivano e altre no, ma io sono felice se la squadra vince".
Poi hai salvato un gol.
"Sì, è questione di mentalità, in campo siamo come fratelli".
Altre notizie Serie A
Oggi
21:23 Serie A
L'Atalanta chiede un rigore contro la Juventus, Marelli: "Netto, il VAR non può lasciar correre"
21:07 Serie ALive TMW
Live TMWJuventus, Spalletti: "Complimenti ai ragazzi. Portiere? I direttori stanno lavorando"
21:07 Serie A
Adesso è ufficiale: la Serie A ha abolito lo 0-0. Nessuna gara senza gol in 5 giornate
21:03 Serie A
Pulisic rompe un digiuno di nove mesi e sblocca il primo tempo del Milan: 1-0 sul Lecce
21:00 Serie A
Il bilancio di Allegri: "Quello che abbiamo fatto finora non basta per scalare la classifica"