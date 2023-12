Juventus, Hojbjerg non piace solo in Italia: ventilata l'ipotesi di uno scambio con il Chelsea

Il Chelsea è disposto ad ascoltare eventuali offerte per Conor Gallagher e uno dei club interessati al centrocampista è il Tottenham, che aveva provato a prenderlo già in estate, quando però i Blues si opposero alla sua cessione viste le straordinarie prestazioni del classe 2000. Il problema è che a 18 mesi dalla scadenza del suo contratto non sembra che le parti siano vicine ad un'intesa e dunque è possibile che possa partire. Per gli Spurs la priorità è un difensore centrale, ma sanno benissimo che pure nel reparto di mezzo c'è del lavoro da fare.

Un nome chiave può essere quello di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista in uscita dal Tottenham che potrebbe interessare al Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, la Juventus è una delle squadre che guarda con attenzione al danese, ma lo scambio con Gallagher è un'ipotesi da non scartare.

Restano da chiarire le reali intenzioni di Pochettino perché non è sicuro che sia convinto di puntare su Hojbjerg, malgrado un altro mediano di interdizione dovrà necessariamente arrivare qualora dovesse partire l'inglese. La Juventus deve dunque stare attenta a gennaio perché la concorrenza è agguerrita: saranno determinanti le tempistiche, la convinzione e soprattutto il progetto che verrà proposto al calciatore.