Focus TMW Juventus, il saccheggio della Next Gen è (quasi) finito. Manca solo Kenan Yildiz

La Juventus ha solo un giocatore di altissimo livello proveniente dalla Next Gen. Ed è Kenan Yildiz, il cui prolungamento è stato addirittura salutato dalla lettera agli azionisti Exor di Elkann. "All'inizio del 2026, la Juventus ha anche prolungato il contratto del talento emergente Kenan Yildiz fino al 2030, riaffermando il nostro impegno nello sviluppo e nella fidelizzazione dei giovani più promettenti del club. Questo approccio riflette la nostra incrollabile fiducia nella Juventus. Exor rimane un orgoglioso proprietario del club, proseguendo un rapporto che dura da oltre un secolo grazie alla mia famiglia. Rimaniamo pienamente impegnati a sostenere il successo sportivo e finanziario della Juventus e crediamo che ci attenda un futuro brillante".

Il valore

Al netto del turco non ci sono straordinarie situazioni di miglioramento. Perché gli altri due in rosa sono Carlo Pinsoglio, terzo portiere che è cresciuto sì nella Juventus, ma poi è andato in giro per l'Italia a cercare sistemazione, salvo tornare da protagonista marginale. Poi Fabio Miretti, cercato da diversi club nel corso dell'annata in corso - e dell'estate scorsa - ma che è rimasto. Difficile quindi prescindere dal numero dieci, ex Bayern Monaco, unico protagonista con la maglia bianconera.

Tante cessioni

Nel corso degli ultimi due estati, la Next Gen è stata trattata come Bancomat. Per Huijsen, per Soulé, per Nicolussi Caviglia oppure per Fagioli, o Mbangula e Iling Junior. Tanti giocatori che potevano evitare esborsi straordinari ma che sono stati utilizzati per mettere a posto un bilancio che ora rischia di essere in difficoltà per la mancata qualificazione in Champions dell'anno prossimo.

Portieri: Carlo Pinsoglio

Difensori: -

Centrocampisti: Fabio Miretti

Attaccanti: Kenan Yildiz.

Esordienti: -