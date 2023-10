Juventus, Kean carico per il derby: "Mai segnato al Toro? C'è sempre una prima volta"

Moise Kean a pochi minuti dal derby ha parlato ai microfoni di DAZN. L'attaccante sarà l'unica punta in campo per i bianconeri, a seguito delle indisponibilità di Chiesa e Vlahovic e con la scelta di Massimiliano Allegri di lasciare inizialmente in panchina Arek Milik. Ecco le sue parole

"È bello giocare queste partite, l'abbiamo preparata molto bene e ci siamo allenati forte. Oggi faremo quello che il mister ha chiesto di fare il campo, cioè vincere dando il massimo".

Intanto è arrivata la chiamata della Nazionale

"È sempre bello vestire la maglia della Nazionale. Oggi partita importante, l'importante è fare bene oggi e dare una risposta in chiave azzurra".

Non hai mai segnato al Torino a livello di prima squadra

"C'è sempre la prima voi, non si sa mai. L'importante è portare a casa i tre punti".