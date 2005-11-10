TMW Fiorentina, svolta Kean: i viola hanno deciso di non venderlo. La posizione del club

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"Kean non è in vendita e sarà l'attaccante della Fiorentina anche il prossimo anno", è il messaggio che arriva da Firenze sul classe 2000.