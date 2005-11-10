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Fiorentina, svolta Kean: i viola hanno deciso di non venderlo. La posizione del club
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"Kean non è in vendita e sarà l'attaccante della Fiorentina anche il prossimo anno", è il messaggio che arriva da Firenze sul classe 2000.
Moise Kean resta alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, il club gigliato avrebbe deciso di tenere almeno per un'altra stagione il suo centravanti, nonostante il pressing del Como di Fabregas e non solo. Il numero 9 sarà confermato anche nel 2026-2027 e, di fatto, rimosso dal mercato. A meno, ovviamente, di offerte clamorose.
La Fiorentina ha deciso di non venderlo
Una scelta netta da parte del club gigliato, che per adesso sceglie di tenersi stretto il suo bomber e di ripartire proprio da lui dopo il gol in amichevole contro il Real Madrid, con tanto di complimenti a fine gara di mister José Mourinho.
Fonte Niccolò Righi e Niccolò Ceccarini
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