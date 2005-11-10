Juventus, Kolo Muani: "Dobbiamo continuare così. Abbiamo dato tanto, contento per il gol"
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Marta Bonfiglio
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ieri alle 23:38Serie A
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15.10.2026 23:38Serie A
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Randal Kolo Muani, attaccante della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 contro il Celta Vigo. Le sue parole: "Abbiamo dato tanto, sono contento per il gol".
Hai giocato con Woltemade.
"Sono contento anche per lui, lavora sempre tanto. Dobbiamo continuare così".
Questa vittoria vi dà una bella spinta.
"Sì, abbiamo dimostrato di avere tanta energia. Nick ha fatto gol e poi abbiamo continuato a spingere".
Ora avete poche ore per preparare la partita con la Lazio di domenica.
"Siamo professionisti, ci aspettano tante partite ma siamo pronti per tutte le partite".
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