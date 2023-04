Juventus, la sfida col Sassuolo con un risvolto di mercato: nel radar bianconero c'è Frattesi

Sassuolo-Juventus non sarà solo una sfida importante per i bianconeri per rimanere agganciati alla zona europea. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe esserci anche un possibile intreccio di mercato in vista della prossima stagione. Ai bianconeri infatti interesserebbe molto Davide Frattesi e la gara di Reggio Emilia potrà essere importante per vedere da vicino il centrocampista neroverde.