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Juventus al lavoro verso il NEC: Cambiaso e McKennie in gruppo. C'è Elimoghale
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La Juventus si prepara all’esordio stagionale in Europa League, in programma domani a Torino con il NEC Nijmegen. Allenamento in corso alla Continassa per i giocatori di Luciano Spalletti.
Stanno lavorando in gruppo con i compagni Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che dovrebbero quindi essere pienamente a disposizione del tecnico di Certaldo. Aggregato anche Destiny Elimoghale, esterno offensivo torinese classe 2009, inserito in lista B.
La conferenza stampa di Spalletti è in programma oggi pomeriggio a partire dalle 15.
La vigilia della Juventus
Fonte Da Torino, Camillo Demichelis
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